Элвис Мерзликинс: "Жду встречи с Панариным на ЧМ-2017"

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликинс подчеркнул, что ждет встречи на чемпионате мира-2017 с российским форвардом Артемием Панариным. По словам голкипера, он хочет "отомстить" игроку за прошлый чемпионат мира. В 2016 году россияне победили Латвию 4:0, Панарин оформл дубль, еще по шайбе забросили Вадим Шипачев и Евгений Дадонов.

- В прошлом году Панарин сказал, что я "лоханулся". Поэтому в этом жду встречи с ним дополнительно, - цитирует "Р-Спорт" Мерзликинса. - Я понимаю, что он шутил, и я тоже шучу. Но я мечтаю играть в НХЛ. И если я смогу хорошо играть на уровне Панарина, значит, я смогу когда-нибудь реализовать свою мечту.

Я буду ждать их всех. В прошлом году я говорил, что мне интересно играть против Бобровского. Это один из моих любимых вратарей. Мне интересно смотреть, где я нахожусь и как играю, сколько мне не хватает до НХЛ. Тот же Панарин играет с Кейном в "Чикаго", он очень хороший игрок. Его броски покажут мне, насколько я готов. Но в целом, мне все равно, от кого отражать шайбы. Главное – отразить их.

Матч Россия - Латвия состоится 15 мая, начало - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.