Джонни Годро: "Матч против России - самый важный в группе"

Нападающий сборной США Джонни Годро после победы над командой Словакии (6:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что несмотря на крупный счет американцам непросто даются победы на турнире. Также хоккеист отметил, что вся команда ждет заключительной встречи группы против России.

– Сегодня у нас получалось все: и в равных, и в неравных составах, – сказал Годро. – Большинство подтянули. Отличная командная победа. Главное, что с каждым матчем мы прибавляем. И на этот раз включились в игру с первой секунды, в отличие от матча с Латвией. С латышами вышли немножко на прямых ногах, за что и поплатились. Но, к счастью, сумели выправить ситуацию. Здорово было поиграть с Кевином Хэйсом, мы нашли некую "химию", благо давно знакомы по Бостонскому колледжу. Думаю, он и Брэди Шей очень помогут нам на этом турнире.

– Кевин сказал, что вы – единственная причина, по которой он приехал.

– (смеется) Ну, я определенно пытался его убедить присоединиться к нам. Рад, что мне это удалось. К сожалению, "Рейнджерс" вылетели, но у Кевина еще есть возможность показать себя в этом сезоне.

– На этом ЧМ очень много матчей с большим преимуществом одного из соперников. Вас это не разочаровывает?

– Я бы не стал преувеличивать. Наши вратари здорово играют, да и мы неплохо выступаем, поэтому так иногда получается. Да, на таких турнирах не все матчи напряженные, но и таких хватает. Взять встречу со Швецией – очень и очень сложная, напряженная, интересная. Да и с Латвией пришлось серьезно потрудиться.

– У вас остался один матч в группе – против России. Самая важный на данном этапе?

– Да. Все игры – важные, но если смотреть на ситуацию в группе, эта – самая важная. Обе наши команды хотят выиграть группу, и наши интересы так или иначе пересекутся в этой встрече. Для нас это будет особенный матч, для них – тоже, так что всем будет весело. Хорошо, что завтра у нас выходной – отдохнем перед встречей. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч Россия – США состоится во вторник, 16 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи