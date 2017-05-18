Джимми Ховард: "Сборная Финляндии серьезно осложнила нам жизнь"

Голкипер сборной США Джимми Ховард после поражения от команды Финляндии (0:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что соперник практически ничего не позволял его команде в этой встрече, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам игрока, отличительно особенностью финнов является дисциплина и сильная оборона.

– Финны очень здорово сыграли в обороне, – сказал Ховард. – Не давали нам проходить среднюю зону. И вообще серьезно осложнили нам жизнь. Не знаю, мог ли я вытащить хоть одну из двух их шайб. Во втором случае была хорошая комбинация, в первом – большинство, и на пятаке дежурил нападающий. Финны хороши тем, что предельно дисциплинированы, это очень цепкая команда, сильная обороной. Они практически ничего не позволяют сопернику.

Трансляция матча США – Финляндия