Даррен Дрегер: "У России потрясающая команда и без Овечкина, а Панарин близок к тому, чтобы стать суперзвездой"

Журналист TSN Даррен Дрегер в интервью спецкору "СЭ" в Кельне Игорю Еронко отметил, что сборная Канады не сможет крупно обыграть Россию, какк это было на ЧМ-2015 в Праге. По его словам, у россиян сейчас потрясающая команда.

- Что касается России, то она, конечно, не смогла привезти парочку классных игроков, в том числе Овечкина, но все равно это потрясающая команда. Как мы видим по Панарину, кахаэловцы – ребята высокого уровня. Он не просто звезда, а близок к тому, чтобы стать суперзвездой. И на таком турнире он обязательно внесет серьезный вклад в успехи своей команды. А там еще и Кучеров, и не только он. Это будет самая серьезная проверка для Канады, причем с большим отрывом самая серьезная. Даже не сомневаюсь. Если вспоминать ЧМ в Праге, когда Канада буквально порвала Россию, так вот, здесь такого точно не случится (смеется). Даже если канадцы и выиграют, то однозначно не с таким преимуществом.

Полное интервью Даррена Дрегера

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.