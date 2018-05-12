Дания обыграла Корею на ЧМ-2018 и поднялась на второе место в группе В

Сборная Дании обыграла команду Кореи (3:1) в матче группового турнира чемпионата мира.

Единственную шайбу у корейцев забросил Ким Ги Сон. У датчан забивали Франс Нильсен, Йеспер Йенсен, и Никлас Хардт.

Дания набрала 11 очков и занимает второе место в группе В. У идущей третьей сборной Канады 10 очков и игра в запасе. Сборная Кореи с нулем очков на последнем месте.

Чемпионат мира

Группа В

Дания - Корея - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Ф. Нильсен - 2 (Д. Нильсен), 22:55 - 1:0. Ким Ги Сон - 1 (Ким Сан Ук), 24:18 - 1:1. Й. Йенсен - 2 (Бьоркстранд), 32:14 - 2:1. Хардт - 2 (бол., Ф. Нильсен, Й.Б. Йенсен), 56:35 - 3:1.

Вратари: Андерсен - Далтон (58:13).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 28 (10+10+8) - 14 (5+6+3).

Судьи: Гуен, Шеквист.

12 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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