Чемпионат мира

22:43 | Хоккей — Чемпионат мира

Чехия - Россия: две штанги спасли чехов от гола. Видео


Сборная России могла забить еще один гол в ворота Чехии в матче группового турнира чемпионата мира. После броска Евгения Дадонова попала в штангу, после чего отлелета за спину голкипера Дэвида Риттича и попала во вторую. После второго периода счет в матче равный - 3:3.

Трансляция матча Чехия - Россия ||
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

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