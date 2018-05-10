Чехия - Россия: две штанги спасли чехов от гола. Видео

Сборная России могла забить еще один гол в ворота Чехии в матче группового турнира чемпионата мира. После броска Евгения Дадонова попала в штангу, после чего отлелета за спину голкипера Дэвида Риттича и попала во вторую. После второго периода счет в матче равный - 3:3.
Трансляция матча Чехия - Россия ||
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#CZEvsRUS We're just like HOW DID THAT NOT GO IN?! (So is @russiahockey)– IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2018 г.
Two posts, no goal. pic.twitter.com/4CfRFmKq11
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