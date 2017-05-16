Андрей Василевский: "Впереди плей-офф, готовимся как на последний бой"

Голкипер сборной России Андрей Василевский после поражения от сборной США (3:5) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что команду подвели удаления. Потерпев первое поражение на ЧМ, российская команда заняла второе место в группе.

– Первый период у нас получился не очень, – сказал Василевский. – Нас подвели не самые нужные удаления. Во втором и третьем периодах игра выровнялась. Но парни молодцы, очень хорошо играли в меньшинстве. Делали все, чтобы защитить ворота. Мы забили три гола, у нас парни тоже очень мастеровитые, но просто не получилось забить больше. Через день у нас не будет права на ошибку. Впереди плей-офф, готовимся, как на последний бой.

Матч 1/4 финала ЧМ против Чехии состоится в четверг, 18 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи