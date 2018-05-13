Алексей Жамнов: "Кто сыграет в воротах со Словакией? Узнаете завтра"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов – о победе над Швейцарией (4:3) и матче со Словакией на чемпионате мира.

– Как здоровье Хафизуллина?

– Завтра еще будет раскатка, пока непонятно. Но прогресс налицо, все уже лучше.

– По вратарю есть смысл спрашивать?

– Нет. Все будет понятно завтра после раскатки.

– Насколько довольны вчерашним матчем?

– Тяжелая игра, нервозная. Швейцария – хорошая команда, играет в агрессивный хоккей. Было много сует. Но по итогу молодцы, справились с волнением.

– Мирослав Шатан сказал, что Россия фаворит в матче со Словакией. Согласны?

– Посмотрите, как все команды играют последние игры.

Матч Россия – Словакия пройдет в понедельник, 14 мая. Начало встречи – в 17.15 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча.​

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