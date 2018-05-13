Чемпионат мира

13:21 | Хоккей — Чемпионат мира

Алексей Жамнов: "Кто сыграет в воротах со Словакией? Узнаете завтра"


Старший тренер сборной России Алексей Жамнов – о победе над Швейцарией (4:3) и матче со Словакией на чемпионате мира.

 
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– Как здоровье Хафизуллина?

– Завтра еще будет раскатка, пока непонятно. Но прогресс налицо, все уже лучше.

– По вратарю есть смысл спрашивать?

– Нет. Все будет понятно завтра после раскатки.

– Насколько довольны вчерашним матчем?

– Тяжелая игра, нервозная. Швейцария – хорошая команда, играет в агрессивный хоккей. Было много сует. Но по итогу молодцы, справились с волнением.

Мирослав Шатан сказал, что Россия фаворит в матче со Словакией. Согласны?

– Посмотрите, как все команды играют последние игры.

Матч Россия – Словакия пройдет в понедельник, 14 мая. Начало встречи – в 17.15 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча.

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

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