Алексей Жамнов: "Кто сыграет в воротах со Словакией? Узнаете завтра"

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов – о победе над Швейцарией (4:3) и матче со Словакией на чемпионате мира.
– Как здоровье Хафизуллина?
– Завтра еще будет раскатка, пока непонятно. Но прогресс налицо, все уже лучше.
– По вратарю есть смысл спрашивать?
– Нет. Все будет понятно завтра после раскатки.
– Насколько довольны вчерашним матчем?
– Тяжелая игра, нервозная. Швейцария – хорошая команда, играет в агрессивный хоккей. Было много сует. Но по итогу молодцы, справились с волнением.
– Мирослав Шатан сказал, что Россия фаворит в матче со Словакией. Согласны?
– Посмотрите, как все команды играют последние игры.
Матч Россия – Словакия пройдет в понедельник, 14 мая. Начало встречи – в 17.15 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча.
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