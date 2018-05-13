Мирослав Шатан: "Не заметил, что игра сборная России изменилась по сравнению с Олимпиадой"

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан поделился мнением о предстоящем матче против России на чемпионате мира.

– Как ваши ожидания от завтрашней игры?

– Россия – один из главных фаворитов турнира. Нашу команду снова ждет серьезный соперник.

– Что изменилось в игре сборной России с тех пор, как ее возглавил Илья Воробьев?

– По сравнению с Олимпиадой я ничего особенного не заметил. Да и большому счету не важно, кто возглавляет российскую команду. Что с Олегом Знарком, что без него она остается сильным оппонентом. Мы провели очень хорошую игру против мощной Швеции. Надеюсь, что нам удастся повторить то же самое и завтра в игре с россиянами.

– Кто самый опасный игрок у сборной России?

– Все опасны.

– Этой сборной России по силам победить на чемпионате мира?

– Она каждый год является фаворитом. Но список претендентов на золотые медали не меняется, те же самые три-пять команд. Русских никогда не устраивает попадание в тройку. Они приезжают на турнир только за первым местом. Это касается и Канады, и США, и Швеции. Нынешний чемпионат мира в данном смысле ничем не отличается от последних лет.

– Задачи вашей сборной скромнее.

– Великое поколение ушло. Сейчас у нас подрастает молодежь. Половина команды в первый раз принимает участие в таком турнире, как чемпионат мира. Для молодых ребят это хороший опыт. Мы со своей стороны стараемся вырастить новое поколение. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Матч Россия – Словакия пройдет в понедельник, 14 мая. Начало встречи – в 17.15 (мск). "СЭ" проведет трансляцию матча.

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