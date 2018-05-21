11-й титул! Швеция обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира

Сборная Швеции в финале чемпионата мира по буллитам победила Швейцарию. Решающий бросок на счету Филипа Форсберга.
Для шведов это второй титул подряд (в 2017-м они также по буллитам обыграли канадцев) и 11-й всего, для швейцарцев – третье серебро в истории.
Чемпионат мира
Финал
Швеция – Швейцария – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер - 4 (Йоси, Фиала), 16:38 - 0:1. Нюквист - 4 (Экхольм), 17:54 - 1:1. Майер - 2 (бол., Корви, Йоси), 23:13 - 1:2. Зибанежад - 6 (бол., Экман-Ларссон), 34:53 - 2:2.
Победный буллит: Форсберг.
Вратари: Нильссон - Дженони.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 37 (13+11+8+5) - 27 (7+8+3+9).
Судьи: Гофман, Гуен.
20 мая. Копенгаген. Royal Arena.
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Pablo_75
Бен Ричардс Все логично и справедливо - чемпионом стала команда, которая не проиграла ни одного матча на чемпионате. Швейцария это хоккейный вариант "автобуса" и если бы такая команда, которая половину матча стоит в полном составе на своем "пятачке", выиграла ЧМ, это был бы позор для мирового хоккея. ______________ Да! И до этого позора была четверть секунды - я не понимаю как не забил тов. Фиала.
01:16
Бен Ричардс
Все логично и справедливо - чемпионом стала команда, которая не проиграла ни одного матча на чемпионате. Швейцария это хоккейный вариант "автобуса" и если бы такая команда, которая половину матча стоит в полном составе на своем "пятачке", выиграла ЧМ, это был бы позор для мирового хоккея.
01:05
Thomas_Boy_
Pablo_75 ___________ В полуфинале они играли вторым номером первый период. А дальше просто раздавили американцев. За счет умной игры. А в финале ничего особенного не показали, сыграв в типично североамериканском стиле. Броски, броски, броски. Не было изобретательности в атаке. А красивые переводы шайбы не несли угрозы воротам.
01:00
Pablo_75
Thomas_Boy_ Я болел за Швецию, но швейцарцев мне жаль. Всегда их любил. Удача отвернулась от них. В овертайме Фиала должен был забивать. Андригетто вообще шикарен. Про Дженони я просто молчу, лучший игрок чемпионата. Шведы в финале мне не понравились, уж очень прямолинейно сыграли. В полуфинале смотрелись намного изобретательнее и тактически гибче. Но весь чемпионат они провели блистательно и закономерно стали лучшими в Мире. _____________________ Вот не могу согласиться. В полуфинале они отыграли вторым номером, ловя все ошибки американцев. А сейчас играли первым, с шикарным катанием, красивыми переводами шайбы. Изначально-то Швеция ближе всех других к эталонному советскому комбинационному хоккею. Но вот опять - колоссальное игровое преимущество не воплощается в голы. Жёлтая машина по сути не пробила красный автобус. Странно... и незрелищен этот хоккей.
00:52
Thomas_Boy_
Мы с Еронко даже как-то засомневались... Шведы точно бесхарактерные?
00:36
$n10nep$
Ой, да кому интересно это первенство бензоколонки, кроме Смоки? Настоящие мужики бьются за чашку, а этот недотурнир для неудачников.
00:29
Тропическая гемангиома Мовсисяна
швейцарский автобус - это анти-хоккей))) такие не должны выигрывать в финалах)))
00:26
Thomas_Boy_
Смока, я же не ты. Я хоккей-то смотрю. На кукан швейцарцы твою Канаду поймали.)))
00:26
За Арсеналий с децтва!))
Швейцарцы доказали, что неслучайно уже на протяжении лет 7-8 выносят КХЛ на Шпенглера.))
00:25
Thomas_Boy_
Кейн - МВП турнира...) Анекдот. Человек, который просто обделался в решающем матче чемпионата.
00:24
gippo
Очень жаль. Швейцарцы были гораздо ближе к чемпионству,чем в 2013-ом
00:24
За Арсеналий с децтва!))
Кейн мвп!) Красава!)) Заслуженно!)
00:24
За Арсеналий с децтва!))
Thomas_Boy_ а Кукана почему забыл отметить?))
00:23
Jean4
Жаль швейцарцев. Прошли финнов и канадцев, в группе со всеми бились. У них отличная команда, болел за них.
00:22
Thomas_Boy_
Я болел за Швецию, но швейцарцев мне жаль. Всегда их любил. Удача отвернулась от них. В овертайме Фиала должен был забивать. Андригетто вообще шикарен. Про Дженони я просто молчу, лучший игрок чемпионата. Шведы в финале мне не понравились, уж очень прямолинейно сыграли. В полуфинале смотрелись намного изобретательнее и тактически гибче. Но весь чемпионат они провели блистательно и закономерно стали лучшими в Мире.
00:21
За Арсеналий с децтва!))
Поздравления обеим командам!) Шведы заслужили, но и швейцарцы были хороши.) Смотрим Виннипег-Вегас дальше!))
00:18
shvedero
отличнй матч, Швейцарцы сыграли отлично. Если бы нхл отпустило игроков на олимпиаду, то у этих шведов без тре-пяти игроков это олимпийский состав. За 6 лет 3 раза выиграли шведы, поздравления
00:18