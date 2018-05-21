11-й титул! Швеция обыграла Швейцарию в финале чемпионата мира

Сборная Швеции в финале чемпионата мира по буллитам победила Швейцарию. Решающий бросок на счету Филипа Форсберга.

Для шведов это второй титул подряд (в 2017-м они также по буллитам обыграли канадцев) и 11-й всего, для швейцарцев – третье серебро в истории.

Чемпионат мира

Финал

Швеция – Швейцария – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер - 4 (Йоси, Фиала), 16:38 - 0:1. Нюквист - 4 (Экхольм), 17:54 - 1:1. Майер - 2 (бол., Корви, Йоси), 23:13 - 1:2. Зибанежад - 6 (бол., Экман-Ларссон), 34:53 - 2:2.

Победный буллит: Форсберг.

Вратари: Нильссон - Дженони.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 37 (13+11+8+5) - 27 (7+8+3+9).

Судьи: Гофман, Гуен.

20 мая. Копенгаген. Royal Arena.

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