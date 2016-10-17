16:09 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Все допинг-пробы участников Кубка мира оказались отрицательными

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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что все допинг-тесты, взятые во время Кубка мира-2016 дали отрицательный результат. Турнир проходил с 17 по 30 сентября в канадском Торонто, в нем приняли участие 8 команд. Победу одержала сборная Канады, россияне дошли до полуфинала, где уступили будущим триумфаторам со счетом 3:5.

- Планировалось, что допинг-пробы должны были быть взяты приблизительно у 176 игроков во время турнира, из них у 22 хоккеистов сборной России, - цитирует ТАСС Дэйли. - Во время турнира ни у одного игрока не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы на запрещенные препараты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3710704

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Материалы сюжета: Кубок мира-2016


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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

еще бы они были отрицательными))) это ж не олимпийские игры и не чемпионат мира)))

16:44

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