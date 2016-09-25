05:55 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владислав Третьяк: "Я бы вручил Бобровскому приз лучшего игрока Кубка мира"

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Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что вратарь сборной России Сергей Бобровский достоин приза лучшему игроку Кубка мира-2016. Команда Олега Знарка в ночь на воскресенье по московскому времени со счетом 3:5 проиграла Канаде в полуфинале.

– Кубок мира выявил наши слабые места, тренерскому штабу и Олегу Знарку будет что осмыслить по итогам турнира, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Безусловно, расстроило большинство, ни одной попытки на турнире не реализовали. Из положительного нужно отметить (игру) Сергея Бобровского, он великолепно провел турнир. Я бы вручил ему приз лучшего игрока турнира, он достоин его.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096032979.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spawn0

я бы тебя выгнал со всех твоих прикормленных постов.

09:10 25 сентября

HarryAngel

игры нет, но вы держитесь

06:26 25 сентября

Gulj

Как и вам в 1980 году в Лейк- Плэсиде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

06:14 25 сентября

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