Владислав Третьяк: "Я бы вручил Бобровскому приз лучшего игрока Кубка мира"

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил мнение, что вратарь сборной России Сергей Бобровский достоин приза лучшему игроку Кубка мира-2016. Команда Олега Знарка в ночь на воскресенье по московскому времени со счетом 3:5 проиграла Канаде в полуфинале.

– Кубок мира выявил наши слабые места, тренерскому штабу и Олегу Знарку будет что осмыслить по итогам турнира, – приводит "Р-Спорт" слова Третьяка. – Безусловно, расстроило большинство, ни одной попытки на турнире не реализовали. Из положительного нужно отметить (игру) Сергея Бобровского, он великолепно провел турнир. Я бы вручил ему приз лучшего игрока турнира, он достоин его.