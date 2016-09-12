Владимир Плющев: "Североамериканские хоккеисты хулиганят на льду, но на Кубке мира этого уже не будет"

Известный российский тренер и бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев считает, что североамериканские хоккеисты в выставочном матче со сборной Европы в рамках подготовки к Кубку мира "позволили себе похулиганить". Команда Северной Америки (игроки не старше 23 лет) крупно обыграла сборную Европы - 7:4. Североамериканцы являются соперниками сборной России по группе В стартующего 17 сентября в Торонто Кубка мира.

– В принципе, они играли далеко не в открытый хоккей, – цитирует "Р-Спорт" Плющева. – Играли аккуратно, чтобы не нанести друг другу травм. Хоккей был плотненький, но нас ожидает куда более жесткий хоккей. Откуда тогда такой крупный счет? Когда ты ведешь после первого периода, естественно нападает эйфория, где-то отпускаешь контроль, позволяешь себе похулиганить. Но когда начнется Кубок мира, такого "благожелательного" характера игры носить уже не будут. Они будут идти "от ножа" с первой минуты и до последней.

Страшно становиться нам не должно, а вот выводы определенные я бы сделал. Команда очень представительная, мощная, и, что самое главное, ребята помимо мастерства имеют амбиции выше крыши. Они все хотят проявить себя, тем более на фоне такого авторитетного соперника, как сборная России. Ребята находятся на этаком "крючке" у менеджеров НХЛ, и для них победа на Кубке мира стала бы определенной ступенькой в карьере.