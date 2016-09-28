Томаш Татар: "Канадцы такие же люди, и с ними можно играть"

Нападающий сборной Европы Томаш Татар считает, что команду Канады можно обыгрывать. Европейцы проиграли первый финальный поединок Кубка мира канадцам со счетом 1:3. Финальная серия длится до двух побед.

– Понятно, что нам противостоит лучшая команда в мире, с этим никто не поспорит. Тем не менее, главный итог первого матча в том, что мы поняли: канадцы такие же люди, и с ними можно играть, можно бороться, – приводит "Р-Спорт" слова Татара. – Постараемся сыграть лучше во втором матче. Конечно, я рад, что получается забивать в важных матчах, думаю, хорошо подготовился к старту сезона в НХЛ на Кубке мира. Правда, хотелось бы забивать в победных матчах.