05:13 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Северная Америка до минимума сократила отставание в матче с Россией

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Нападающий сборной Северной Америки Райан Ньюджент-Хопкинс отметился заброшенной шайбой в матче группового турнира Кубка мира против России. В начале третьего периода он реализовал большинство после удаления Евгения Малкина. Для самого форварда это очко стало вторым в данной встрече – ранее он ассистировал Моргану Рилли. Перед этим повреждение, блокируя бросок соперника, получил Иван Телегин. После этого гола счет в матче стал 4:3 в пользу россиян.

Трансляция матча Северная Америка - Россия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Valery917rus

нормальные игроки шайбы забрасывают и передачи отдают, а этот дегенерат штрафы не нужные зарабатывает

05:32

Valery917rus

Малкин ублюдок!!!! играть не может, может только штрафы собирать

05:29

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