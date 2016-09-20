Северная Америка до минимума сократила отставание в матче с Россией

Нападающий сборной Северной Америки Райан Ньюджент-Хопкинс отметился заброшенной шайбой в матче группового турнира Кубка мира против России. В начале третьего периода он реализовал большинство после удаления Евгения Малкина. Для самого форварда это очко стало вторым в данной встрече – ранее он ассистировал Моргану Рилли. Перед этим повреждение, блокируя бросок соперника, получил Иван Телегин. После этого гола счет в матче стал 4:3 в пользу россиян.

Трансляция матча Северная Америка - Россия