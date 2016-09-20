Сергей Бобровский: "Зрителям показалось, будто мы нервничаем"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский поблагодарил партнеров за помощь и самоотверженные действия в матче Кубка мира с Северной Америкой (4:3). Также голкипер, совершивший в этой встрече 43 сэйва, отметил свою хорошую текущую форму, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Несмотря на концовку – это зрителям показалось, будто мы нервничаем, – сказал Бобровский. – А я чувствовал себя спокойно и уверенно. Да и ребята мне помогли, ложились под шайбу. То, что играл второй день подряд – не проблема. Я хорошо готов.

Трансляция матча Северная Америка - Россия