Сергей Бобровский: "Я очень люблю Санкт-Петербург"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский после победы над сборной Чехии (4:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге подчеркнул, что команда сумбурно начала минувшую встречу, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Также голкипер отметил, что с каждым днем ажиотаж вокруг предстоящего Кубка мира нарастает.

– Вас признали лучшим игроком матча с чехами. Ваши эмоции?

– Немножко сумбурно начали, немного суеты и у меня было. Хорошо, что выиграли. Все ребята старались, все работали грамотно, в том числе на пятаке. Рад, что победили.

– Почему в конце дали поиграть чехам в свою игру?

– В наше время на маленьких площадках ни одна команда не может доминировать все 60 минут. В сборной Чехии тоже мастеровитые ребята, с большим опытом игры в НХЛ. Отсюда – равная игра. Тем и интересен Кубок мира, что каждый матч неизвестно в какую сторону качнется и чья чаша перевесит.

– Приближение турнира уже чувствуется?

– Ажиотаж нарастает. Все пошагово. Отыграли, восстанавливаемся, идем дальше.

– Что скажете по поводу третьей пропущенной шайбы?

– Там блокировка была. Я тянулся блином за шайбой и врезался в игрока. То ли своего, то ли чужого. Но я не мог отбить ее по этой причине.

– В Чехии будет большая площадка. Это плохо?

– Хоккей поменяется, но нам главное почувствовать свою игру.

– Как вам сбор в Питере?

– Было очень приятно. Свои болельщики, свой город для меня. Я его очень люблю. Здорово, что сбор был здесь.