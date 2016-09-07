10:53 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сборная России почтила память игроков и работников "Локомотива"

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Перед началом тренировки в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге сборная России почтила минутой молчания игроков и работников "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, передает из санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Сегодня исполнилось 5 лет со дня страшной трагедии. В результате авиакатастрофы погибли 44 человека (в том числе 26 хоккеистов). В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. 

Напомним, что сегодня сборная России работает в тех же звеньях, что и вчера. Команда продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября в Торонто. Контрольная игра с Чехией состоится завтра, начало - в 19.30 по московскому времени.

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