Роман Ротенберг приехал к сборной России на Кубок мира

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сегодня прилетел в Торонто и только что приехал к национальной команде в тренировочный дворец Ricoh Coliseum, передает передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, в июле 2015 года власти США ввели санкции в отношении ряда юридических и физических лиц, среди которых оказался и Ротенберг. Ранее руководитель отмечал, что от МИД Канады будет зависеть, сможет ли он приехать в Торонто или нет.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября.