20:05 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Роман Ротенберг приехал к сборной России на Кубок мира

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сегодня прилетел в Торонто и только что приехал к национальной команде в тренировочный дворец Ricoh Coliseum, передает передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Напомним, в июле 2015 года власти США ввели санкции в отношении ряда юридических и физических лиц, среди которых оказался и Ротенберг. Ранее руководитель отмечал, что от МИД Канады будет зависеть, сможет ли он приехать в Торонто или нет.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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alexpomor

Цитата:...передает передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР---- Передает, передает и будет передавать.. А как же... Такая новость)))))

22:05

механик39

Почему не действуют санкции против "Платона " .

21:52

blinkers

медаль хочет получить))

21:40

Звездоносец

Кто ждал этого уДода ?

20:25

Lars Berger

Бориса Палыч почему-то не отпустил. А мог бы...

20:22

Крик ДуШи

там его и оставьте !!

20:20

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