00:45 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Ральф Крюгер: "У сборной Европы нет прошлого и будущего, но мы вдохновляем других"

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Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после полуфинального матча Кубка мира-2016 со Швецией (3:2 ОТ) выразил удовлетворение выходом в финал. Специалист подчеркнул: его команда намерена навязать борьбу Канаде в решающей серии.

– Прежде всего, спасибо НХЛ и профсоюзу игроков за создание этой команды, за эту возможность, – приводит "Р-Спорт" слова Крюгера. – У нас нет прошлого, нет будущего, но мы представляем другие страны, которые не могут играть здесь. Надеюсь, что мы вдохновляем ребят из других стран. Мы дадим Канаде и всему миру отличный финал, мы хотим создать им трудности и сами побороться за победу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Даю подсказку - его имя РАЛЬФ!

01:37 26 сентября

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