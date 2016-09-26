Ральф Крюгер: "У сборной Европы нет прошлого и будущего, но мы вдохновляем других"

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер после полуфинального матча Кубка мира-2016 со Швецией (3:2 ОТ) выразил удовлетворение выходом в финал. Специалист подчеркнул: его команда намерена навязать борьбу Канаде в решающей серии.

– Прежде всего, спасибо НХЛ и профсоюзу игроков за создание этой команды, за эту возможность, – приводит "Р-Спорт" слова Крюгера. – У нас нет прошлого, нет будущего, но мы представляем другие страны, которые не могут играть здесь. Надеюсь, что мы вдохновляем ребят из других стран. Мы дадим Канаде и всему миру отличный финал, мы хотим создать им трудности и сами побороться за победу.