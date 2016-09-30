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Ральф Крюгер: "Не испытываю ничего, кроме гордости"

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Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер остался доволен игрой своих подопечных в финальной серии Кубка мира против Канады. Специалист назвал удаление Анже Копитара переломным моментом второго поединка, завершившегося победой канадцев (1:2), передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Сейчас очень больно, глядя на итоговый результат, но в любом случае не чувствую ничего, кроме гордости, – сказал Крюгер. – Наша группа парней продолжила всех удивлять, и вопреки всем прогнозам сыграла лучшую игру против Канады на всем этом турнире.

Я очень хорошо знаю канадцев, работал в штабе в Сочи. Поэтому понимал, что может произойти что угодно вплоть до последней секунды. Переломным моментом стало удаление Анже Копитара при счете 1:0, хотя еще надо было забить такой удивительный гол, какой удался Бержерону. Это был мировой класс.

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