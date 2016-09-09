19:27 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Павел Дацюк: "Со мной все хорошо. Спасибо, что дали отдохнуть"

0
0
0

Нападающий сборной России Павел Дацюк считает, что сборная Чехии в предстоящем контрольном матче в Праге покажет активную игру, а сам он в ней участия не примет. Напомним, в первой встрече в Санкт-Петербурге Россия победила со счетом 4:3, а второй матч в рамках подготовки к Кубку мира-2016 состоится 10 сентября.

– Способны ли чехи удивить сборную России у себя дома?

– Конечно, ведь они будут играть при своих болельщиках. Наверняка сыграют мощнее, энергичнее. Уверен, будет хорошая игра.

– Стало известно, что вы не сыграете во второй встрече. Все ли с вами в порядке? Или это просто рабочий момент?

– Нет-нет, все хорошо. Спасибо, что дали отдохнуть.

– В Санкт-Петербурге вы играли на маленькой площадке, сейчас снова будете играть на большой, потом опять переедете на маленькую. Это мешает?

– Наверное, не так это важно. Важнее получить игровую практику, что мы и пытаемся сделать за это короткое время. Это самое важное.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ