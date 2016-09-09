Павел Дацюк: "Со мной все хорошо. Спасибо, что дали отдохнуть"

Нападающий сборной России Павел Дацюк считает, что сборная Чехии в предстоящем контрольном матче в Праге покажет активную игру, а сам он в ней участия не примет. Напомним, в первой встрече в Санкт-Петербурге Россия победила со счетом 4:3, а второй матч в рамках подготовки к Кубку мира-2016 состоится 10 сентября.

– Способны ли чехи удивить сборную России у себя дома?

– Конечно, ведь они будут играть при своих болельщиках. Наверняка сыграют мощнее, энергичнее. Уверен, будет хорошая игра.

– Стало известно, что вы не сыграете во второй встрече. Все ли с вами в порядке? Или это просто рабочий момент?

– Нет-нет, все хорошо. Спасибо, что дали отдохнуть.

– В Санкт-Петербурге вы играли на маленькой площадке, сейчас снова будете играть на большой, потом опять переедете на маленькую. Это мешает?

– Наверное, не так это важно. Важнее получить игровую практику, что мы и пытаемся сделать за это короткое время. Это самое важное.