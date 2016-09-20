Павел Буре: "Если бы не Бобровский - все могло быть по-другому"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3). По его словам, если бы не голкипер, отразивший 43 броска, то встреча могла закончиться по-другому.

- Встреча с североамериканцами была тяжелая, - сказал Буре. - В конце матча нам пришлось играть вчетвером против шестерых хоккеистов соперника. Был момент, когда североамериканцы попали в штангу. В этом отрезке очень хорошо проявил себя наш вратарь Сергей Бобровский. В сложной ситуации - это было важно.

- Нам повезло, что не пропустили в концовке. Согласны?

- Могу сказать так: есть результат, мы победили. А фарт - это часть игры.

- Многие отмечают классную игру Бобровского. Он сейчас главная звезда нашей команды?

- Конечно. Сергей и в первом матче хорошо себя проявил, и во втором тоже. Если бы не он, все могло быть по-другому. Стараются все наши ребята, но пока могу отметить только голкипера. Он больше всех выделялся.

- Четыре игры подряд нам не удается забросить в первом периоде. Это уже тенденция?

- Даже не знаю, с чем это связано.

- Почему пока не очень хорошо получается игра у лидеров сборной России: Овечкина, Малкина, которые выступают явно не на своем уровне?

- Не все всегда получается. Но видно, что ребята стараются, все отдают ради результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)