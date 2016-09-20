15:21 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Павел Буре: "Если бы не Бобровский - все могло быть по-другому"

0
0
0
1
 
Понедельник. Торонто. Северная Америка - Россия - 3:4. Сергей БОБРОВСКИЙ снова был лучшим у россиян.Сергей Бобровский: "Полторы минуты три на пять были самыми важными в нашей жизни"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3). По его словам, если бы не голкипер, отразивший 43 броска, то встреча могла закончиться по-другому.

- Встреча с североамериканцами была тяжелая, - сказал Буре. - В конце матча нам пришлось играть вчетвером против шестерых хоккеистов соперника. Был момент, когда североамериканцы попали в штангу. В этом отрезке очень хорошо проявил себя наш вратарь Сергей Бобровский. В сложной ситуации - это было важно.

- Нам повезло, что не пропустили в концовке. Согласны?

- Могу сказать так: есть результат, мы победили. А фарт - это часть игры.

- Многие отмечают классную игру Бобровского. Он сейчас главная звезда нашей команды?

-  Конечно. Сергей и в первом матче хорошо себя проявил, и во втором тоже. Если бы не он, все могло быть по-другому. Стараются все наши ребята, но пока могу отметить только голкипера. Он больше всех выделялся.

- Четыре игры подряд нам не удается забросить в первом периоде. Это уже тенденция?

- Даже не знаю, с чем это связано.

- Почему пока не очень хорошо получается игра у лидеров сборной России: Овечкина, Малкина, которые выступают явно не на своем уровне?

- Не все всегда получается. Но видно, что ребята стараются, все отдают ради результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Опрос

Выйдет ли сборная России в плей-офф Кубка мира?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

HarryAngel

Современный хоккей - это не дворовая толкотня за шайбу. Это шахматы, где всему есть объяснения, причины и выводы. Поэтому, когда вместо аналитики нам говорят "ребята бились" и "не хватило фарта", то это говоррит об уровне тренерского штаба и их покровителей в Федерации.

16:06

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ