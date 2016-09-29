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Павел Буре: "Бобровский был даже больше, чем половиной команды"

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Член Зала славы НХЛ Павел Буре в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от Кубка мира-2016 и выступления сборной России. Он особенно отметил игру голкипер национальной команды Сергея Бобровского.

– Кто-то вам понравился из сборной России? - вопрос Буре.

– Люблю ярких игроков, которые делают что-то необычное. Я такое увидел только у Бобровского. Если бы не он, мог бы быть совсем другой результат.

– Не вышли бы из группы?

– Не говорю, вышли бы или нет. Но все могло сложиться по-другому. Говорят, что вратарь – это половина команды, так Бобровский, наверное, был даже чуть больше. Может быть, его можно назвать даже лучшим вратарем турнира. Даже Прайс делал какие-то ошибки, а Бобровский играл великолепно.

– По-вашему, Ковальчук и Радулов помогли бы сборной в Торонто?

– Сложно сказать. Хорошие ли они игроки? Очень хорошие. А остальное решает тренер. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Буре

 

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