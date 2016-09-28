19:29 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Овечкин и Кузнецов прибыли в расположение "Вашингтона" после Кубка мира

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Хоккеисты сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прибыли в тренировочный лагерь "Вашингтона". Овечкин и Кузнецов принимали участие в Кубке мира в составе сборной России. Россияне вошли в четверку сильнейших на турнире, проиграв команде Канады в полуфинале. Овечкин был капитаном сборной России и набрал 3 очка в 4 матчах (1+2). Кузнецов набрал 2 очка (2+0).

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