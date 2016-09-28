Овечкин и Кузнецов прибыли в расположение "Вашингтона" после Кубка мира

Хоккеисты сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов прибыли в тренировочный лагерь "Вашингтона". Овечкин и Кузнецов принимали участие в Кубке мира в составе сборной России. Россияне вошли в четверку сильнейших на турнире, проиграв команде Канады в полуфинале. Овечкин был капитаном сборной России и набрал 3 очка в 4 матчах (1+2). Кузнецов набрал 2 очка (2+0).