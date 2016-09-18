Нестеров и Наместников не вошли в состав сборной на матч со Швецией

Защитник Никита Нестеров и нападающий Владислав Наместников не вошли в состав сборной России на первый матч Кубка мира против Швеции. Об этом сообщил тренер команды Харийс Витолиньш. Поединок начнется в 22.00 по московскому времени.
– Нестеров и Наместников не сыграют против шведов, – приводит "Р-Спорт" слова Витолиньша. – Также на игру не раздевается вратарь Андрей Василевский.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160918/1086080769.html
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"Знарочество в действии" (с)
21:15