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Микко Койву: "Придется болеть за шведов, чтобы быть в игре"

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Нападающий сборной Финляндии Микко Койву подчеркнул, что команде придется болеть за шведов, чтобы иметь возможность выйти в полуфинал Кубка мира. Во вторник в матче второго тура группового турнира сборная Швеции добилась победы над финнами со счетом 2:0 и возглавила группу B. Финляндия потеряет шансы на выход из группы в том случае, если шведы не смогут в основное время победить команду молодых звезд Северной Америки в среду.

– Сегодня у нас было больше моментов, чем в первой игре, – приводит "Р-Спорт" слова Койву. – Все делали правильно, но хорошо сыграл их вратарь Хенрик Лундквист. Мы в целом играли лучше. Об игре с Россией могу сказать после того, как сыграют шведы с североамериканцами, посмотрим, будет ли у нас шанс выйти в плей-офф. Вернемся к этому завтра, но нам придется болеть за шведов, чтобы быть в игре.

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