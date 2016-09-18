07:28 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Михал Нойвирт: "После трех пропущенных голов просто старался получить удовольствие от хоккея"

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Голкипер сборной Чехии Михал Нойвирт после матча группового турнира Кубка мира с Канадой (0:6) выразил сожаление по поводу крупного поражения. Вратарь подчеркнул, что после трех пропущенных голов в первом периоде старался просто получать удовольствие от хоккея.

– Конечно, я расстроен из-за шести пропущенных шайб, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Нойвирта. – Но я сражался. После первого периода я сказал себе: "Просто наслаждайся хоккеем. Ты играет против Канады, хозяйки турнира, лучшей команды мира – получай удовольствие.

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