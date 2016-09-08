Михал Фролик: "В составе у России есть большие имена"

Нападающий сборной Чехии Михал Фролик подчеркнул, что потеря трех игроков накануне старта Кубка мира может помочь его команде, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также форвард похвалил организаторов встречи за решение сыграть на канадской площадке.

- У сборной Чехии много травм. Проблема?

- Мы должны быть готовы к этому. Иногда такое даже идет на пользу - можно удивить соперника. Да, мы потеряли сильных игроков, но их заменили тоже хорошие ребята. Мы гордимся своей командой.

- Чего ожидаете от сборной России?

- У них есть несколько больших имен, отличных игроков. Нас ждет непростой матч. Это первый матч в подготовительном цикле - нужно действовать просто, но старательно, концентрироваться на игре.

- Тяжело играть без Ягра?

- Конечно! Это один из лучших игроков, которых я знаю. Но таково его решение - он посчитал, что ему лучше воздержаться от матчей за сборную. Мы можем только пожелать ему удачи в сезоне и постараться сыграть хорошо без Ягра.

- В Праге вы тренировались на европейской площадке, а в Петербурге сыграете на североамериканской...

- Да, утром на раскатке мы уже ощутили разницу! Но это здорово, что мы сможем сыграть матч на такой же площадке, как на Кубке мира. Отличное решение провести игру на маленьком льду.