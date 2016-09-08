11:43 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Михал Фролик: "В составе у России есть большие имена"

0
0
0
 
Харийс ВИТОЛИНЬШ, Александр ОВЕЧКИН, Павел ДАЦЮК, Евгений КУЗНЕЦОВ.Россия против Чехии: задача со звездочкой

Нападающий сборной Чехии Михал Фролик подчеркнул, что потеря трех игроков накануне старта Кубка мира может помочь его команде, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также форвард похвалил организаторов встречи за решение сыграть на канадской площадке.

- У сборной Чехии много травм. Проблема?

- Мы должны быть готовы к этому. Иногда такое даже идет на пользу - можно удивить соперника. Да, мы потеряли сильных игроков, но их заменили тоже хорошие ребята. Мы гордимся своей командой.

- Чего ожидаете от сборной России?

- У них есть несколько больших имен, отличных игроков. Нас ждет непростой матч. Это первый матч в подготовительном цикле - нужно действовать просто, но старательно, концентрироваться на игре.

- Тяжело играть без Ягра?

- Конечно! Это один из лучших игроков, которых я знаю. Но таково его решение - он посчитал, что ему лучше воздержаться от матчей за сборную. Мы можем только пожелать ему удачи в сезоне и постараться сыграть хорошо без Ягра.

- В Праге вы тренировались на европейской площадке, а в Петербурге сыграете на североамериканской...

- Да, утром на раскатке мы уже ощутили разницу! Но это здорово, что мы сможем сыграть матч на такой же площадке, как на Кубке мира. Отличное решение провести игру на маленьком льду.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ