Михал Фролик: "В составе у России есть большие имена"

Нападающий сборной Чехии Михал Фролик подчеркнул, что потеря трех игроков накануне старта Кубка мира может помочь его команде, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также форвард похвалил организаторов встречи за решение сыграть на канадской площадке.
- У сборной Чехии много травм. Проблема?
- Мы должны быть готовы к этому. Иногда такое даже идет на пользу - можно удивить соперника. Да, мы потеряли сильных игроков, но их заменили тоже хорошие ребята. Мы гордимся своей командой.
- Чего ожидаете от сборной России?
- У них есть несколько больших имен, отличных игроков. Нас ждет непростой матч. Это первый матч в подготовительном цикле - нужно действовать просто, но старательно, концентрироваться на игре.
- Тяжело играть без Ягра?
- Конечно! Это один из лучших игроков, которых я знаю. Но таково его решение - он посчитал, что ему лучше воздержаться от матчей за сборную. Мы можем только пожелать ему удачи в сезоне и постараться сыграть хорошо без Ягра.
- В Праге вы тренировались на европейской площадке, а в Петербурге сыграете на североамериканской...
- Да, утром на раскатке мы уже ощутили разницу! Но это здорово, что мы сможем сыграть матч на такой же площадке, как на Кубке мира. Отличное решение провести игру на маленьком льду.