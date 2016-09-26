Майк Кинэн: "Класс сборной Европы несомненен"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что ему очень нравится Кубок мира, проходящий в Торонто. По словам наставника, высокий класс сборной Европы не вызывает никаких сомнений. Напомним, в финале турнира сыграют Европы и Канада.

– Вам нравится этот турнир?

– Да, ведь тут играют абсолютно лучшие хоккеисты со всего мира. Например, что касается сборной Европы, которая только что вышла в финал, многие люди забывают, сколько великолепных игроков есть в ее составе. Звездных игроков! Да, среди них много ветеранов, но они по-прежнему хороши. Тот же Хара. Пусть они представляют разные страны, однако их класс несомненен.

– А ведь изначально создание команд Европы и Северной Америки вызвало разноречивые чувства. В частности, возникал вопрос, ради чего...

– ...Они вообще играют?

– Да.

– Они играют за свою гордость. И в том числе за свои страны, которые тут представляют. Словакия была частью Чехословакии, большой хоккейной державы. И это по-прежнему очень хорошие хоккеисты. Организаторы не хотели заявлять словаков отдельно на турнир (в отличие от двух предыдущих Кубков мира. – Прим. И. Р.). Как и Словению, и Германию, и Швейцарию, и многие другие страны. Но все лучшие из них – здесь.