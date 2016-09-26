Майк Бэбкок: "Сборная Европы заслужила право играть в финале Кубка мира"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок подчеркнул в преддверии финальной серии Кубка мира-2016 с командой Европы, что соперник заслужил выход в финал. Он отметил работу своего коллеги Ральфа Крюгера.

– Сборная Европы заслужила право играть в финале Кубка мира, они реально прибавляли от игры к игре по ходу турнира, – приводит "Р-Спорт" слова Бэбкока. – Их главный тренер Ральф Крюгер, которого я знаю еще с 2004 года, когда мы вместе работали на чемпионате мира, проделал отличную работу, заставил команду поверить в себя. Нас ждет хороший тест в финале, и я не скажу, что мы будем бороться только с собой.