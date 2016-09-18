Кубок мира стартовал с победы сборной Европы над США

Сборная Европы нанесла поражение США в стартовом матче Кубка мира-2016 со счетом 3:0. Шайбы в составе победившей команды забросили словак Мариан Габорик, немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Беллемар.

Европейцы в понедельник встретятся с Чехией, а американцы в среду сыграют с Канадой.

Кубок мира

Группа A

Европа - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Габорик - 1 (Нильсен, Цуккарелло-Осен), 4:19 - 1:0. Драйзайтль - 1 (Нидеррайтер, Ридер), 24:02 - 2:0.

Беллемар - 1 (Хансен, Эрхофф), 38:32 - 3:0.

Вратари: Галак - Куик.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 17 (5+5+7) - 35 (6+12+17).

Судьи: Дуайер, Сазерленд.

Торонто. Air Canada Centre.