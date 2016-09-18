Кубок мира стартовал с победы сборной Европы над США

Сборная Европы нанесла поражение США в стартовом матче Кубка мира-2016 со счетом 3:0. Шайбы в составе победившей команды забросили словак Мариан Габорик, немец Леон Драйзайтль и француз Пьер-Эдуар Беллемар.
Европейцы в понедельник встретятся с Чехией, а американцы в среду сыграют с Канадой.
Кубок мира
Группа A
Европа - США - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Габорик - 1 (Нильсен, Цуккарелло-Осен), 4:19 - 1:0. Драйзайтль - 1 (Нидеррайтер, Ридер), 24:02 - 2:0.
Беллемар - 1 (Хансен, Эрхофф), 38:32 - 3:0.
Вратари: Галак - Куик.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 17 (5+5+7) - 35 (6+12+17).
Судьи: Дуайер, Сазерленд.
Торонто. Air Canada Centre.
Монте-Кристо (Мститель) .
Вообще нынешний хоккей по сравнению с хоккеем предыдущих десятилетий, как куча навоза по сравнению с розарием. Примитив и бей-беги. Какой Бобби Орр и Ги Лефлер... Дебилы с клюшками на льду.
02:04
Искремас
Американцам перед матчем с Канадой надо будет посмотреть фильм "В бой идут одни грэндфазеры".
01:56
Генри Морган
2Thomas_Boy Генри Морган ____________ Ага, проиграть, чтобы потом получить "нежданчик" от Европы?))) А если не получится взять три очка у чехов? Что тогда?) А если чехи выиграют по буллитам?) Вероятность маленькая, но всё же. Если специально проигрывать, то можно и мимо полуфинала пролететь. Во всяком случае, у американцев - это совершенно ясная перспектива. _____________ Если, если, если...))) Возможно все. Хотя в победу чехов над Канадой верится слабо. К тому же судьи, если будет нужда, вытянут канадцев и американцев. _________________________________________________________________________________________________________ Ну, какая нужда?) Если цель сделать Канаду всеми правдами и неправдами - Чемпионом, то все, минимум, будут плеваться. А, максимум - просто не будут смотреть подобные турниры в будущем. Ровно то же, касается американцев, которых якобы "судьи заинтересованы вытащить в полуфинал". Полагаю, что победителя турнира хотят получить по результатам честной и бескомпромиссной борьбы. ИМХО, время даже по сравнению с 80-90 ми годами прошлого века сильно изменилось. Подходы совершенно другие.
01:53
Монте-Кристо (Мститель) .
1) Это не хоккей, а эрзац-хоккей. Хоккей полностью деградировал. Но тех дебилов, кто не видел настоящий хоккей 60-х, 70-х, 80-х,90-х и кто ничего в хоккее не понимает, все устраивает. Быдло, что с них взять.2) Я не сомневался, что Европа обует бездарных и примитивных янки.3) Я не стану оглашать свой прогноз на победу в турнире, но при честном судействе итог предопределен.
01:52
Искремас
А я с самого начала говорил, что евриков нельзя со счетов списывать. Очень мастеровитая команда с матерым коучем.
01:50
Thomas_Boy
Генри Морган ____________ Ага, проиграть, чтобы потом получить "нежданчик" от Европы?))) А если не получится взять три очка у чехов? Что тогда?) А если чехи выиграют по буллитам?) Вероятность маленькая, но всё же. Если специально проигрывать, то можно и мимо полуфинала пролететь. Во всяком случае, у американцев - это совершенно ясная перспектива. _____________ Если, если, если...))) Возможно все. Хотя в победу чехов над Канадой верится слабо. К тому же судьи, если будет нужда, вытянут канадцев и американцев.
01:45
$n10nep$
Наши бы эту вропу 14-1 раскатали бы.
01:44
Don
Thomas_Boy, может быть, ну если американцы будут играть так как сегодня, то им ничто не поможет, чехи тоже очень организованная команда, не говоря уж про канадцев.
01:43
$n10nep$
Скоро сюда зайде Sправедливый и будет всех макать в это самое.
01:43
Генри Морган
2Thomas_Boy Don ___________ Есть некоторые опасения, что канадцы проиграют специально. А потом Европу обыграют, им это по силам точно. США тоже по силам справиться с чехами. А сотворить нужную разницу... Не проблема. _________________________________________________________________________________________________________ Ага, проиграть, чтобы потом получить "нежданчик" от Европы?))) А если не получится взять три очка у чехов? Что тогда?) А если чехи выиграют по буллитам?) Вероятность маленькая, но всё же. Если специально проигрывать, то можно и мимо полуфинала пролететь. Во всяком случае, у американцев - это совершенно ясная перспектива.
01:42
Thomas_Boy
Don ___________ Организаторам нужнее американцы.) Так что судьи, если что, помогут.
01:41
Don
Thomas_Boy, мне наоборот кажется, что канадцы с радостью отправят американцев раньше времени готовиться к сезону в НХЛ, ну кстати и не факт, что канадцы сегодня выиграют у чехов!
01:38
Генри Морган
Неожиданно. Американцы "сгорели" в первых двух периодах. В третьем проснулись, но было уже поздно. Сборная Европы понравилась тем, что было минимум лишних движений. "Европейцы" реализовали все свои моменты и качественно отстояли свои ворота. Видимо, у команды "пик формы". Значит, задача - выйти в полуфинал. А вот американцы могут и четвёртое место занять.
01:37
Thomas_Boy
Это ответ Смоке, который в рейтинге поставил США на второе место, а Европу на последнее. Папа все знал заранее.)))
01:37
US46
Это ответ поцреотам, нывшим что Канаде и США организовали лёгкую группу.)) По сегодняшнеему матчу игра сборной Европы сильнее того хоккея, что показывает Россия.)) Ну и ждём матч лучшей сборной мира через полтора часа.)
01:35
shvedero
Ключевой момент это ошибка Кейна, так тупо сыграть .. Это еще надо постараться
01:33
Thomas_Boy
Don ___________ Есть некоторые опасения, что канадцы проиграют специально. А потом Европу обыграют, им это по силам точно. США тоже по силам справиться с чехами. А сотворить нужную разницу... Не проблема.
01:33
DRW
Молодцы сборная Европы!
01:33
djavdet
Да, Крюгер квалификацию не потерял. Пять моментов, три гола, чистенько в защите, если нет давления, плюс удача(с третьим голом). А Торторелла что-то не то замутил.
01:32
Упёртый русский
То, что Тортс - еще тот клоун, стало ясно, когда не взяли в команду ДЖонсона и Кессела. Но, чтобы так... Нежданчик, однако. А Европа - молодцы!
01:30
Don
Thomas_Boy, вот это навряд ли, ты думаешь канадцы им в следующем матче дадут победить?
01:30
Thomas_Boy
Don __________ Они и первое могут занять.
01:25
Mikeroft
США просто нулевые. Скорости, как у нас в ВХЛ. Таких американцев Кунь-Лунь бы обыграл.
01:20
shvedero
да причем тут в пол-силы. Америкосов закрыли, защитники практически не подключались к атакам, Европа сыграла как по учебнику. Ошибок было по минимуму, передачи все в клюшку, вот тут реально на классе, без шуток
01:18
Don
Пиндостан как детей обули) Америкосам походу забыли сказать, что это уже не выставочный матч, спали всю дорогу, так и не проснулись))) Походу теперь максимум только 3-е место в группе))) чмока твоих любимок сегодня вынесло так называемое "дно" вообще без шансов)))
01:15
maxcds
Во-первых, пиндосы играли в пол-силы, во-вторых - спецом организаторы интригу мутят. Ну а как иначе? чем тогда объяснить, что диванные эксперты прогнозировали еуропе нуль побед.
01:15
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Вот тебе бабушка и юрьев день! Смотрел и радовался!! Так их пиндосов разэтак !!
01:15
shvedero
норм водку так рекламируют ))) Легко на классе, вот вам и слабая сборная Европы, интрига в обоих группах теперь будет, а не как все думали..
01:14
Thomas_Boy
Привет Товарищу Чарли Чаплину от пионеров СССР! (с). А так... Сенсация, конечно. Местами даже позорище. Американцы всю игру практически провели как под валиумом. Ноль, ничего. Европа сыграли спокойно и умно.
01:14