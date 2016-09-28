10:30 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игорь Ларионов: "Потенциал, люди и материал у сборной России есть"

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Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что у команды есть потенциал для успешного выступления в будущем. На проходящем в Торонто Кубке мира Россия добралась до полуфинала, где уступила Канаде (3:5).

– Потенциал, люди, материал – все есть, - сказал Ларионов. -  Как этот пазл соединить правильно – вопрос. Но это пусть доводят до конца люди, которые там работают.

– У Брызгалова с Каспарайтисом общее мнение, что Россия играет в старомодный хоккей. В отличие от той же Канады. 

– Здесь мы опять касаемся темы, о которой мне не хотелось бы говорить. Понимаю, о чем говорят Брызгалов и Каспарайтис. Эти люди играли и на Кубке мира, и в Северной Америке. Что же касается старомодности хоккея... Есть определенная тактика, которую тренер дает игрокам, они должны ее выполнять. Насколько она правильная – можно спорить. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ларионова

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