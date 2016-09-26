03:31 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Хенрик Седин: "Швеция контролировала игру с Европой и должна была побеждать"

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Форвард сборной Швеции Хенрик Седин после полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы (2:3 ОТ) выразил сожаление по поводу поражения. Он подчеркнул, что шведы контролировали игру и должны были побеждать.

– Мы знали, что будет тяжелая игра, у них очень опытная команда, мы были терпеливы, – приводит "Р-Спорт" слова Седина. – Ты не можешь давать этим парням шансы. Мы играли по плану, сравняли счет, мы контролировали игру, должны были выигрывать этот матч. Нет секретов, у них хорошая команда, хорошие игроки, их сила в том, что они могут играть как нужно в определенные моменты.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1097422419.html

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