Хенрик Седин: "Швеция контролировала игру с Европой и должна была побеждать"

Форвард сборной Швеции Хенрик Седин после полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы (2:3 ОТ) выразил сожаление по поводу поражения. Он подчеркнул, что шведы контролировали игру и должны были побеждать.

– Мы знали, что будет тяжелая игра, у них очень опытная команда, мы были терпеливы, – приводит "Р-Спорт" слова Седина. – Ты не можешь давать этим парням шансы. Мы играли по плану, сравняли счет, мы контролировали игру, должны были выигрывать этот матч. Нет секретов, у них хорошая команда, хорошие игроки, их сила в том, что они могут играть как нужно в определенные моменты.