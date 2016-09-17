Харийс Витолиньш: "Разделение соперников на сильных и слабых расслабляет"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш высоко оценил класс Швеции, которая станет первым соперником россиян на Кубке мира-2016 в Торонто. Специалист отметил, что не стоит разделять соперников на сильных и слабых.

– Шведы и на больших площадках играли довольно активно, быстро, – приводит официальный сайт ФХР слова Витолиньша. – На маленькой площадке игра будет такой же. Думаю, что тренеры подстраиваются, ведь большинство игроков из НХЛ.

– После просмотра матча шведов со сборной Европы заметили у них слабые стороны, которыми сборная России могла бы воспользоваться?

– Бывает игра не идет. Главное для нас – играть в свою игру. Мы строим ее, исходя из того, что хотим видеть. Поэтому сначала мы разбираем ее, а сегодня и завтра будет время разобрать шведов.

– Оцените оборону сборной Швеции?

– Она мобильная, всегда такой была. Эрик Карлссон? Сейчас все стараются подключать защитников к атаке, канадцы тоже делали это в матче с нами. Иногда можно увидеть, что защитник быстрее нападающих идет вперед.

– Многие эксперты отмечают, что именно атакующих защитников не хватает сборной.

– Наши защитники тоже умеют это делать. Все могут подключиться к атаке и выйти на ударную позицию, в матче с Канадой мы это видели.

– На чемпионатах мира всегда есть время исправиться после неудачной игры. Здесь в случае плохого исхода первого матча, выйти в плей-офф будет очень тяжело.

– Всем тяжело, не только нам. Да, турнир короткий, поэтому нужно быть готовыми с первой секунды. Здесь все соперники опасны, уровень игры настолько высокий, что малейшая ошибка может дорогого стоить. Каждый хоккеист может решить игру. Думаю, наши игроки не будут разделять, с кем играть послабее, а с кем – построже.

– Швеция – удобный соперник для сборной России?

– Мы не смотрим на статистику. Главное, чтобы ребята были уверены в себе и знали, чего мы от них требуем. Мы готовимся ко всем командам. Разделение соперников на сильных и слабых расслабляет. Нам нельзя допускать ни одной ошибки.