20:28 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Харийс Витолиньш: "Этот матч с Канадой товарищеский. Если встретимся с ними в финале – будет уже другой разговор"

0
0
0
1

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии выставочного матча против сборной Канады подчеркнул, что эту игру надо воспринимать серьезно. Поединок состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени. С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.

– Почему вы поменяли местами Дацюка и Кузнецова?

– Хотели посмотреть, как получится в новых сочетаниях. Время еще есть, у нас одна игра, которая ничего не решает, надо понять, работает ли новое сочетание или нет, передернуть назад мы всегда сможем.

– Насколько для вас игра против канадцев как тренера – это большое событие?

– На данный момент это товарищеский матч. Дойдем до финала против канадцев – будем разговаривать по-другому. Но воспринимать игру надо серьезно. Возьмите тот же матч Канады против США – драка за дракой, силовая борьба без прокатов, каждый борется за место в составе.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shvedero

:D удачи

20:47

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ