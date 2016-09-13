Харийс Витолиньш: "Этот матч с Канадой товарищеский. Если встретимся с ними в финале – будет уже другой разговор"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии выставочного матча против сборной Канады подчеркнул, что эту игру надо воспринимать серьезно. Поединок состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени. С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.

– Почему вы поменяли местами Дацюка и Кузнецова?

– Хотели посмотреть, как получится в новых сочетаниях. Время еще есть, у нас одна игра, которая ничего не решает, надо понять, работает ли новое сочетание или нет, передернуть назад мы всегда сможем.

– Насколько для вас игра против канадцев как тренера – это большое событие?

– На данный момент это товарищеский матч. Дойдем до финала против канадцев – будем разговаривать по-другому. Но воспринимать игру надо серьезно. Возьмите тот же матч Канады против США – драка за дракой, силовая борьба без прокатов, каждый борется за место в составе.