Евгений Кузнецов: "Что случилось с Марковым и Емелиным? Мы все плохо сыграли в третьем периоде"

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) отметил, что команда плохо провела начало третьего периода. По словам форварда "Вашингтона", за это в ответе все игроки, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Мы должны были играть лучше, – объективно оценил игру Кузнецов по-английски. – И лучше бросать. Боб спасал нас слишком много раз. Сегодня мы должны были помочь ему, но не сделали этого. Два периода мы играли в хороший хоккей, но плохой отрезок в первой половине третьего периода все решил. Конечно, у канадцев отличная команда. Но если бы мы чаще двигали шайбу так, как делали это в некоторые моменты второго периода, и соперники начали терять нас из виду, все могло сложиться по-другому. И все же на этом турнире много молодых хоккеистов получили великий опыт. Дальше будет лучше, я уверен.

– Что случилось в отрезке с конца второго периода по середину третьего, когда 2:1 превратились в 2:5?

– Плохо начали третий период. Это были наши ошибки, мы сами во всем виноваты. Какие-то мелочи опять все решили.

– Вам не кажется, что ваше эмоциональное празднование гола разозлило Маршана, и после этого его стало не удержать?

– Мне кажется, на это никто не обращает внимания. Это только так, разговоры.

– Что случилось с Марковым и Емелиным – опытными игроками именитого клуба?

– Нельзя кого-то выделять, мы все плохо сыграли в третьем периоде. Единственное – Боб молодец, столько нас тащил, мы должны были его выручить. Но мы проиграли, и оправданий нет никаких.