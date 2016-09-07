23:19 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джон Торторелла: "Цель сборной США проста - выиграть Кубок мира"

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Главный тренер сборной США Джон Торторелла в преддверии Кубка мира-2016 отметил, что многие из его подопечных обладают лидерскими качествами. Турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Плюс сборной США в том, что у нас много лидеров, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тортореллы. – Вдобавок к капитану Павелски и его помощникам Сутеру и Кейну мы также определили четырех игроков, которые сформируют группу лидеров сборной. Наша цель проста – выиграть Кубок мира

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wallesss

В опросе проголосовал за США.

23:34

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