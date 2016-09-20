Даниэль Альфредссон принял канадское гражданство в рамках наследия Кубка мира

Бывший капитан "Оттавы" Даниэль Альфредссон принял канадское гражданство в рамках программы наследия Кубка мира. Событие состоялось в рамках церемонии, прошедшей в фан-деревне в Торонто. В рамках проекта наследия Кубка мира, призванного поддержать соискателей канадского гражданства и беженцев, помимо шведа гражданство принял 101 человек.

Как ранее сообщал "СЭ", 29 декабря "Оттава" вывела из обращения 11-й номер, под которым выступал экс-нападающий команды. Швед защищал цвета "Оттавы" с 1995 по 2013 годы. Форвард провел в составе клуба 16 сезонов, в том числе 13 из них в роли капитана. Он является лидером клуба по заброшенным шайбам (426), передачам (682) и очкам (1108). По числу сыгранных матчей (1178) занимает второе место. В 121 матче в плей-офф за "Оттаву" он набрал 100 (51+49) очков.

Сейчас бывший капитан команды занимает в клубе пост старшего советника по хоккейным операциям. В 2006 году в составе сборной Швеции Альфредссон стал олимпийским чемпионом.