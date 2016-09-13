Дацюк заменил Кузнецова в звене Овечкина и Кучерова

Сборная России проводит тренировку в Питтсбурге перед заключительным выставочным матчем с Канадой (в ночь с 14-е на 15 сентября по Москве) в измененном составе. Так, в звене с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым на позиции центрфорварда Евгения Кузнецова заменил Павел Дацюк.
Кузнецов переместился на край в тройке с Артемом Анисимовым и Иваном Телегиным. Добавим, что в пару к Алексею Емелину вернулся Андрей Марков, 13-м нападающим стал Владислав Наместников, а седьмым защитником – Никита Нестеров.
Красные: Орлов – Зайцев. Овечкин – Дацюк – Кучеров.
Белые: Марков – Емелин. Кулемин – Малкин – Тарасенко.
Желтые: Куликов – Марченко. Панарин – Шипачев – Дадонов.
Синие: Телегин – Анисимов – Кузнецов. Нестеров. Наместников.
Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.
Матчем с канадцами команда Олега Знарка закончит подготовку к Кубку мира. В группе турнира в Торонто россияне сыграют со Швецией, Северной Америкой и Финляндией.
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17:39