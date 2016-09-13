17:25 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дацюк заменил Кузнецова в звене Овечкина и Кучерова

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Сборная России проводит тренировку в Питтсбурге перед заключительным выставочным матчем с Канадой (в ночь с 14-е на 15 сентября по Москве) в измененном составе. Так, в звене с Александром Овечкиным и Никитой Кучеровым на позиции центрфорварда Евгения Кузнецова заменил Павел Дацюк.

Кузнецов переместился на край в тройке с Артемом Анисимовым и Иваном Телегиным. Добавим, что в пару к Алексею Емелину вернулся Андрей Марков, 13-м нападающим стал Владислав Наместников, а седьмым защитником – Никита Нестеров.

 
Суббота. Прага. Чехия – Россия – 2:1 Б. Якуб НАКЛАДАЛ отправляет на лед Владимира ТАРАСЕНКО.Сборная России: дождитесь Канады!

Красные: Орлов – Зайцев. Овечкин – Дацюк – Кучеров.

Белые: Марков – Емелин. Кулемин – Малкин – Тарасенко.

Желтые: Куликов – Марченко. Панарин – Шипачев – Дадонов.

Синие: Телегин – Анисимов – Кузнецов. Нестеров. Наместников.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.

Матчем с канадцами команда Олега Знарка закончит подготовку к Кубку мира. В группе турнира в Торонто россияне сыграют со Швецией, Северной Америкой и Финляндией.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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.BattleFish.

Ооооо ну уже что то!

17:39

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