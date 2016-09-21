21:35 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Бобровский планируется в качестве основного вратаря в матче против Финляндии

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Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал, что Сергей Бобровский планируется в качестве основного вратаря на матч с Финляндией. Матч Кубка мира Россия – Финляндия состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

– Пока до конца я сказать не могу. Но да, Бобровский готовится (сыграть против финнов), – приводит "Р-Спорт" слова Витолиньша.

Напомним, что в матче группового турнира Кубка мира против сборной Северной Америки вратарь сборной России Сергей Бобровский отразил 43 броска из 46 и установил новый рекорд турнира. Ранее ни один из голкиперов не одерживал победу, отбив такое количество бросков. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Кертису Джозефу в полуфинале Кубка мира-1996, справившемуся с 41 выстрелом шведских хоккеистов. Рекорд же по отбитым броскам (49) установил в матче против Чехии (3:7) в 2004 году немец Роберт Мюллер.

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