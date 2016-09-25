Алексей Бадюков: "Емелин и Марков "проглотили" четыре шайбы"

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков поделился впечатлениям от полуфинального матча Кубка мира Канада – Россия (5:3), отметив, что его разочаровала российская пара защитников Марков – Емелин. По его словам, вратарь Сергей Бобровский просто устал и уже не смог выручить в конце встречи.

– Как вам игра сборной России в полуфинальном матче Кубке мира с канадцами?

– Мы очень аккуратно начали первый период, даже по броскам, старались не ошибаться. Было видно, что игроки стараются минимизировать потери, за которые соперник мог наказать.

За два периода Бобровский отразил 32 броска – это не могло не сказаться. Он выручал во многих моментах, но матч получился сумасшедший. Меня очень разочаровала пара защитников Марков – Емелин, которые "проглотили" четыре шайбы. Канадцы активно шли в зоне атаки, наседали. Защитники соперника делали очень сильные пасы вперед, и даже если они не проходили, образов не было. В этом отношении нашей сборной надо прибавлять. Это показал Зайцев в моменте, когда Малкин выиграл вбрасывание, одно из немногих, и Зайцев очень сильно по борту запустил шайбу, которую забросил Кучеров. В таких моментах так и надо было действовать. К сожалению, Емелин и Марков не очень удачно провели встречу.

В третьем периоде сказалось преимущество канадцев в этом компоненте, и они наседали. Кстати, канадцы очень аккуратно начали матч, на удивление. Наверное, предполагали, что русские будут ждать спурта и боялись нарваться на контратаку. А они могли получаться очень хорошими за счет индивидуальных действий. Показательным был гол Кузнецова, когда Телегин хорошо подержал шайбу за счет индивидуальных действий, не рискуя, просто за счет удержания корпуса. А Дадонов отдал передачу на Кузнецова. Очень показательный гол, и то, как нужно действовать против канадцев, наказывать их.

Отмечу, что Кросби набрал три очка. Но количество бросков во втором периоде, спасение Бобровского после нескольких выходов один на один в конечном итоге привели к тому, что в какой-то момент фарт кончился.

– Может, Бобровский просто устал?

– Конечно. В начале второго и третьего периода трое наших нападающих активно пошли на одного защитника в зоне атаки. Сразу же случился обрез, мы получили контратаку и Маршан забросил шайбу. Казалось бы, этот момент был не таким сложным. А перед этим Бобровский вытащил сумасшедший момент с выходом один на один. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)