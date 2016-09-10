Александр Кожевников: "Канадцы заставят нас играть в другой хоккей"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает объяснимой неудачу сборной России в выставочном матче с Чехией в Праге перед Кубком мира (1:2 Б). Он также отметил важность победы в предстоящей встрече с Канадой (в Питтсбурге в ночь с 14 на 15 сентября по Москве).

– Сейчас идет подготовка и у ребят пока много ошибок. Мы проиграли по буллитам, но вратари у нас хорошие, нападение более-менее. С защитниками, как всегда, проблемы. Нужно убыстрять начало атаки, потому что с канадцами будет тяжело. У них очень быстрый хоккей, поэтому в начале атаки нужно все делать быстро и нападающим открываться. Ведь даже чехи не выглядели таким уж грозными, но моментов насоздавали очень много, - сказал Кожевников.

– Что происходит с Александром Овечкиным? Банально плохая форма?

– Нет, у него нормальная игра. Он и в прокат играет, где нужно – добавляет. Для энхаэловцев это нормально. И Женя Малкин не так выделяется. Лидеры наши не блещут. Но сейчас только начало сезона и это нормальные вещи. Посмотрим, что будет дальше. Вот канадцы заставят нас играть в совершенно другой хоккей. Будем ждать встречи в среду. В психологическим плане она будет решающей. Нет ли у меня опасений за этот матч? Трудно сказать. Кто-то их ребят у нас вкатился, кто-то еще нет. Хоккеисты готовились по отдельности. Но эта игра покажет многое. Нам нужно обязательно ее выигрывать, поскольку нельзя давать уверенность канадцам, что они, как на Олимпиаде, сильнее нас. Потому что когда собираются полные команды – мы все проигрываем и очень здорово, с большим отрывом. Поэтому нужно будет приложить максимум усилий. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)