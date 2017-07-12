Женская сборная России завершила сбор в Новогорске

Сегодня женская сборная России завершает предсезонный сбор в Новогорске, сообщает официальный сайт ФХР. Команда тренировалась с 29 июня по 12 июля. Тренировки проходили на льду и на земле. Также внимание уделялось игровым видам спорта: гандболу и флорболу.

– Завершившийся сбор является подготовительным к предстоящему сезону, – сказал главный тренер команды Алексей Чистяков. – Как таковых нагрузок на нем не было, это втягивающий этап. Мы хорошо поработали, тренерский штаб посмотрел, кто чем дышит после отпуска, кто в каком состоянии пришел, протестировали игроков и подготовили их к серьезной работе, которая будет продолжаться в клубах в течение всего сезона.

Ближайший турнир у нас – Евротур в Швеции, который пройдет с 24 по 27 августа. Так как у всех команд будет идти предсезонная подготовка, сбор перед ним будет усеченным – всего три дня, сразу после этого – вылет в Швецию. Возьмем с собой часть новых игроков, посмотрим их конкурентоспособность. Будем постепенно привлекать как новых, так и опытных игроков, искать оптимальные сочетания, с кем нам двигаться в олимпийском направлении.