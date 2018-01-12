Россиянки проиграли Швеции в полуфинале юниорского чемпионата мира

Молодежная сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в полуфинале женского чемпионата мира в Дмитрове. В составе российской команды отличилась Илона Маркова. В главном матче турнира шведские хоккеистки встретятся со сборной США, которая была сильнее Канады (4:3 Б).
Молодежный чемпионат мира
Девушки U-18
1/2 финала
Швеция – Россия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
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Serenky25
Смотрел игры с швецией в группе; финляндией в 1/4 и эту. На сайте ФХР. Итог 0-2; 2-0 и 1-2 . За три игры забили 3 шайбы. Игры нет. Был тимбилдинг. Так играют все. И шведки с финками тоже. Пихались чего то там, возились в углах. Падали сами по себе. Буренки из Масленкино на льду. Комментатор вообще баобаб редкостный. Про 5 на 3 вообще молчу. Порадовал полуфинал США-Канада. (Тоже смотрел, слава богу без бабое..ой..баобаба) Это был хоккей как раз. Надеюсь девушки прочитают и поймут. Ненадо балаболить. Играть надо учиться. Канада им это покажет скоро.
02:12
fanat2017
ПОзорище ,при таком судействе не выйти в финал!!! Исторический финал будет у шведок, а нам так и надо!!!
00:50
fanat2017
Завтра Канада размажет Россию. Будет худшая игра на турнире!!!
00:48
Serg19700
Че разнылись? Нормальный результат!!!
22:31 12 января
Edmundo.Baldivieso
А что за полуфинал за последние месяцы (годы) россияне/россиянки вообще выиграли? Напомните.
22:17 12 января
Доктор со стажем
Ну если играть 5 на 3, то-да,играли 2 равные по силам команды.
22:08 12 января
diskmen
Женский хоккей это что-то с чем-то.Шведкам больше повезло.Играли две равные команды.
22:03 12 января
Тень Мастера
Всё таки женский хоккей это коровы на льду.
22:01 12 января
Доктор со стажем
Такого судейства давно не видел: почти весь третий период шведки играли втроём против пятерых (удалялись за малейший контакт ) В итоге всё равно умудрились проиграть! Меньше надо было языками чесать, а ведь так в бой рвались...
21:59 12 января
fanat2017
БРАВО!! НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ,а закончили за упокой.
21:53 12 января