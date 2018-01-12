Россиянки проиграли Швеции в полуфинале юниорского чемпионата мира

Молодежная сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в полуфинале женского чемпионата мира в Дмитрове. В составе российской команды отличилась Илона Маркова. В главном матче турнира шведские хоккеистки встретятся со сборной США, которая была сильнее Канады (4:3 Б).

Молодежный чемпионат мира

Девушки U-18

1/2 финала

Швеция – Россия – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)