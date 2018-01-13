Россиянки проиграли Канаде в матче за третье место молодежного чемпионата мира

Женская молодежная сборная России проиграла команде Канады в матче за третье место чемпионата мира со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе россиянок забросила Вита Понятовская при счете 0:5 в пользу соперниц.
Молодежный чемпионат мира
Девушки U-18
Матч за 3-е место
Канада – Россия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
13 января. Дмитров. СК "Дмитров".
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механик39
Не смогли встать с колен .
19:31
Bossonn
Все тролли отметились?))) Не очень много вас. Это радует!
19:25
rotkiv04
да ужж, мастерства конечно маловато
18:25
streletc1783
NOVZODUM NAMREBUG Покойся с миром!
18:17
NF
Вздёргивать носы и понты гнуть начали слишком рано...
18:15
Доктор со стажем
Канадки особо даже не напрягались, пар из наших выпустили...
18:05
Бней Иегуда
На классе!))
18:01
Новоуепинни
А че - где все восторженно вопившие после первой игры? Бгг. Еще бы товарняком между старшими группами в детсадах восторгались бы, бгг
17:59