Россиянки проиграли Канаде в матче за третье место молодежного чемпионата мира

Женская молодежная сборная России проиграла команде Канады в матче за третье место чемпионата мира со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе россиянок забросила Вита Понятовская при счете 0:5 в пользу соперниц.

Молодежный чемпионат мира

Девушки U-18

Матч за 3-е место

Канада – Россия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

13 января. Дмитров. СК "Дмитров".