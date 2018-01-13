17:53 | Хоккей — Женщины

Россиянки проиграли Канаде в матче за третье место молодежного чемпионата мира

8

Женская молодежная сборная России проиграла команде Канады в матче за третье место чемпионата мира со счетом 1:5. Единственную шайбу в составе россиянок забросила Вита Понятовская при счете 0:5 в пользу соперниц.

Молодежный чемпионат мира

Девушки U-18

Матч за 3-е место

Канада – Россия – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

13 января. Дмитров. СК "Дмитров".

8
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

механик39

Не смогли встать с колен .

19:31

Bossonn

Все тролли отметились?))) Не очень много вас. Это радует!

19:25

rotkiv04

да ужж, мастерства конечно маловато

18:25

streletc1783

NOVZODUM NAMREBUG Покойся с миром!

18:17

NF

Вздёргивать носы и понты гнуть начали слишком рано...

18:15

Доктор со стажем

Канадки особо даже не напрягались, пар из наших выпустили...

18:05

Бней Иегуда

На классе!))

18:01

Новоуепинни

А че - где все восторженно вопившие после первой игры? Бгг. Еще бы товарняком между старшими группами в детсадах восторгались бы, бгг

17:59