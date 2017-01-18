Пирогова вошла в состав сборной России на зимнюю Универсиаду

Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова вошла в состав национальной команды на зимнюю Универсиаду, которая пройдет с 28 января по 8 февраля в Казахстане, информирует пресс-служба ФХР. Хоккейный турнир на Универсиаде пройдет в Алма-Ате с 28 января по 6 февраля. Первый матч сборная России проведет 29 января против сборной США.

В состав студенческой женской сборной России под руководством Алексея Чистякова вошли 23 игрока: вратари – Надежда Морозова ("Бирюса"), Мария Сорокина ("Динамо" СПб), Валерия Тараканова ("СКИФ"); защитники – Мария Баталова ("Торнадо"), Ангелина Гончаренко ("Торнадо"), Лиана Ганеева ("Арктик-Университет"), Екатерина Лобова ("Бирюса"), Екатерина Николаева ("Динамо" СПб), Нина Пирогова ("Торнадо"), Анна Шибанова ("Агидель"); нападающие – Людмила Белякова ("Торнадо"), Александра Вафина ("Динос", Канада), Евгения Дюпина ("Динамо" СПб), Елена Дергачева ("Торнадо"), Инна Дюбанок ("Агидель"), Фануза Кадирова ("Арктик-Университет"), Александра Воврушко ("Бирюса"), Лидия Малявко ("Бирюса"), Елена Подкаменная ("Бирюса"), Ольга Сосина ("Агидель"), Анна Шохина ("Торнадо"), Алевтина Штарева ("Торнадо"), Элина Митрофанова ("Агидель").