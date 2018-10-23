ФХР получил мотивировочные решения по отстранению трех хоккеисток от Игр-2018

ФХР на официальном сайте сообщила,что получила мотивировочные решения CAS по делам хоккеисток Галины Скибы, Анны Шибановой и Инны Дюбанок.

Комиссия МОК под руководством Денниса Освальда в декабре 2017 года признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерина Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Согласно решению МОК, результаты женской сборной России по хоккею, показанные на Олимпийских играх 2014, были аннулированы.

Впоследствии решение было обжаловано в CAS, Лебедева, Пашкевич, Бурина, Щукина и Смоленцева были полностью оправданы, Скиба, Шибанова и Дюбанюк - частично. Хоккеистки были отстранены только от участия в Играх-2018.

Решение CAS может быть обжаловано в федеральном суде Швейцарии.

По мнению юристов, представлявших интересы спортсменок в CAS, дальнейшее обжалование нецелесообразно, поскольку отсутствуют основания для отмены решения спортивного суда.

Окончательное решение по вопросу обжалования остается за хоккеистками.