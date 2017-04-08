Американские хоккеистки выиграли домашний чемпионат мира

Женская сборная США переиграла в финальном матче чемпионата мира команду Канады в овертайме – 3:2. Ранее в поединке за бронзовые медали представительницы Финляндии разгромили немок. Россия на проходившем в Плимуте турнире заняла пятое место.

Плимут (США)

Чемпионат мира

Женщины

Финал

США – Канада – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)