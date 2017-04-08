Американские хоккеистки выиграли домашний чемпионат мира

Женская сборная США переиграла в финальном матче чемпионата мира команду Канады в овертайме – 3:2. Ранее в поединке за бронзовые медали представительницы Финляндии разгромили немок. Россия на проходившем в Плимуте турнире заняла пятое место.
Плимут (США)
Чемпионат мира
Женщины
Финал
США – Канада – 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Sправедливый
KhSL ... В общем, успокойся, попей водички... ------------- Хорошо, а ты как всегда боярышника хлебни. )))
08:31 8 апреля
Sправедливый
KhSL Ну, да конечно... Только тот, кто типа что то "понимает", совсем не знает, видимо, что именно наша команда была на Универсиаде не только самой профессиональной, но и самой взрослой! ))) Ты что такое логика и здравый смысл слышал или только обзываться умеешь? Как раз таки, только глупцы могут видеть "шаги в верном направление" и "в будущем"... А по факту, просто в очередной раз обманули ..., даже не мир, а самих себя, а ещё точнее, таких ка ты, умников! ... Какое будущее развитие у Инны Дюбанок, которой 27 лет и которая не знает где институт находится. Может у Саши Вафиной, играющей за университет в Калгари и которой 26 лет есть будущее? Не знаешь ничего, так не пиши вообще, а то выдумал какое то правильное направление... Направление у наших руководителей всегда одно, остаться у кормушки. Поэтому, да, всё делается для победы в локальных турнирчиках. Но никакого толка от этого нет и быть не может! Что и показал нынешний Чемпионат мира!
08:30 8 апреля
Айртон)
Браво, США, спасибо, Канада!)) Настоящий финал!)) Ждём продолжения противостояния на Олимпиаде!))
08:14 8 апреля
KhSL
Не только американцы тупые, но и некоторые справедливые тоже. Все все понимают. Ну, порадовались люди локальному успеху, и что? Они же (люди) пишут "значит есть будущее". Т.е. до США и Канады еще далеко, но шаги в верном направлении сделаны (Это я объясняю для тупых и американцев)... В общем, успокойся, попей водички. Зато такие, "неприваренные", ЧМ по хоккею с мячом осмеивают: 2 команды на весь чемпионат. В женском хоккее пока так же. И что?
07:20 8 апреля
Sправедливый
Вот некоторые из них: 06 февраля "streletc1783 Молодцы!Женский хоккей у нас прибавил,Сша обыгрываем пора на Канадок переходить... Есть молодое поколение с опытом битья канадцев,значит есть будущее." /// "shpasic на классе))" /// "gorsten79 Молодцы.Сейчас Посмотрел статистику Чемпионатов мира ,включая юниорские.Во всех финалах,без исключения играли США и Канада.Пора нашим ломать эту традицию." /// ... Ну что, прибавил наш женский хоккей? ))) Уже бьём канадок? (0:8!) ))) Может американок? На классе? (0:7) ))) Сломали традицию? ))) ... А ещё говорят, что американцы тупые. Надо, прежде всего, свой менталитет ломать, своё понимание происходящего, но, видимо, розовые очки приварили надёжно. (((
06:31 8 апреля
Sправедливый
"А что разве не наши "студентки" самые сильные...", подумали те, кто комментил два месяца назад успех девчонок в Универсиаде? ))) Я, когда спустя какое то время, зашёл на ту "ветку" (от 06 февраля) просто офигел от комментариев. Сейчас за весь ЧМ не собралось столько комментов, сколько тогда. ))) Где вы, все те кто "продвигал" успех наших "студенток", ау! ))) ...
06:18 8 апреля