"Торпедо" выиграло регулярный чемпионат ВХЛ

Два казахстанских клуба заняли призовые места по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Усть-каменогорское "Торпедо" стало победителем "регулярки", обыграв "Звезду" (3:1) в заключительном матче и набрав 109 очков.

Второе место занял "СКА-Нева", петербургская команда набрала 107 баллов. В последней игре "регулярки" клуб обыграл "Сарыарку", ставшую третьей по итогам сезона (102 очка).

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Звезда" (Чехов) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Тунхузин - 6 (Шин, Игнашин), 33:41 - 1:0. Сергеенко - 10, 43:55 - 1:1. Жайлауов - 13 (бол., Шин), 47:11 - 2:1. Жайлауов - 14 (п. в.), 59:44 - 3:1.

Вратари: Полуэктов - Филоненко (57:55 - 58:12, 58:22 - 59:44).

Судьи: Петров, Ушаков.

19 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.